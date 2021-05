A ilha do desassossego

Mergulhada nos mares da China, a cerca de 160 quilómetros da costa continental, encontra-se a ilha de Taiwan, aquela que os navegadores portugueses da era de Quinhentos apelidavam de Formosa. Para Pequim, esta é uma “ilha rebelde”, onde se refugiaram as forças nacionalistas após a guerra civil, mantendo até hoje o território desligado da mãe-pátria. Taiwan manteve ao longo dos anos um carácter de independência (de facto, não de jure), ganhou uma identidade própria, com instituições governamentais, modernizou-se e criou um sistema político democrático, multipartidário. Contrasta com a China comunista, de matriz autoritária, onde reina um só partido. Na essência, a divisão sino-formosina rege-se por razões políticas que o tempo vai desunindo cada vez mais. Trata-se de uma dissensão que conta com mais de setenta anos de duração, estando a passar por uma fase de crispação, decorrente de uma maior assertividade de Pequim para o seu espaço marítimo circundante. A recuperação da soberania de Taiwan é uma matéria inegociável, um dos principais – senão o principal - objetivos do Partido Comunista Chinês (PCC), obsessivo na sua política de unidade nacional. Não fosse a Guerra da Coreia (1950), que despertou o alarme vermelho em Washington, e talvez a situação tivesse ficado resolvida há muitas décadas atrás. Em vez disso, ficou um impasse, mantendo-se como um “espinho” no relacionamento sino-americano, que a China de Xi Jinping, exaltada no orgulho, quer resolver quanto antes.

Desde 2016, o território insular está a ser governado pelo Partido Democrático Progressista (PDP), sob a liderança de Tsai Ing-wen, mais hostil aos interesses continentais, o que leva Pequim a endurecer o discurso e a fazer demonstrações de força. Xi Jinping tem pressionado a Presidente de Taiwan a aceitar o “Consenso de 92”, em que as duas partes reconhecem a existência de apenas uma só China, mas não tem recebido reciprocidade neste objetivo político. As adversidades aumentaram com protestos em Hong Kong (2019-20), ao aumentar o sentimento anti China em Taiwan. Nem o isolamento político internacional para asfixiar Taipé tem sido suficiente para alterar as vontades políticas insulares condicionada pelo forte setor industrial. Herdando a ideia dos seus antecessores, o líder chinês adverte que o problema “não pode ser deixado por resolver de geração em geração”.

Numa altura em que o Partido Comunista Chinês (PCC) se aproxima da comemoração do seu centenário, aumenta a presença naval no espaço marítimo circundante, exibindo os seus porta-aviões Liaoning e Shadong, e Xi Jinping adverte os seus soldados para estarem prontos em qualquer segundo para a ação militar. Entre os dois lados do Estreito adensam-se as assimetrias militares a favor de Pequim, em praticamente todos os indicadores.

Resta saber até que ponto a América de Joe Biden está disposta a envolver-se nesta questão, atirando-se para um conflito militar com os chineses, com consequências inimagináveis. Em 1979, os Estados Unidos promulgam a Lei das Relações com Taiwan (TRA) que promete, sem obrigação, uma proteção militar a Taiwan, numa certa “ambiguidade estratégica” que se mantém até aos dias de hoje.

Há uma vontade explicita da nova administração americana em reforçar a sua política externa para a região, deixada a descoberto para a China com o envolvimento no Médio Oriente, no combate ao terrorismo internacional, a crise financeira global e as opções isolacionistas da administração Trump. Importa lembrar que os avanços no Mar do Sul da China, feitos por Pequim, sob o argumento de “direitos históricos”, ferem o direito internacional, e que a administração Obama tolerou para não prejudicar a recuperação da economia global. O esvaziamento do poder americano na Ásia foi proporcional ao enchimento do poder chinês, ficando adiado por vários anos e vários motivos o seu reequilíbrio.

É isto que está agora a ser remediado, procurando Washington formar uma barreira de contenção à China, reequilibrando a balança de poderes no espaço regional. O reforço da cooperação com os seus velhos aliados – Japão, Austrália, Coreia do Sul e Índia – na ânsia de aumentar o seu poder relativo regional é uma das intenções primordiais. Joe Biden não quer nenhum conflito armado com os chineses, apenas quer posicionar-se de forma firme na região, de maneira a que a China reconsidere algumas suas investidas. O grande risco é saber se Pequim alinha na autocontenção, ou se aumenta o tom perante o reforço da posição estratégica para a região. Pior, tal como adverte o diplomata singapurense Kishore Mahbubani, a China “pode ser forçada a uma intervenção militar”, não apenas pelo ganho militar, mas por uma necessidade de sobrevivência política. Não admira que uma recente edição da revista The Economist considere o Estreito de Taiwan como o “mais perigoso lugar da terra”. A China só o fará se tiver a certeza do ganho militar. Nesse dia, como refere a mesma revista, noutra edição, ao entrar com a sua “limusine blindada, com bandeiras vermelhas”, a circular nas estradas de Taipé, como um “conquistador”, tornar-se-á um “comunista imortal”.

Por todas estas razões, sem que ninguém o verdadeiramente queira, o Estreito pode vir a ser um cenário de conflito armado entre a China e os Estados Unidos, envolvendo outros atores regionais, sem esquecer as consequências trazidas pelo eixo Pequim-Moscovo, a passar por uma fase de enorme cumplicidade política. Uma simples jogada mal calculada pode fazer implodir toda uma região, para não dizer o mundo. Espera-se que o diálogo contrarie os piores cenários.

