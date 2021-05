Selminho e administracão autárquica

O presidente da Câmara do Porto Rui Moreira vai ser julgado por um alegado crime de prevaricação no vulgarmente conhecido caso Selminho (ver PÚBLICO de 19/5/2021). Independentemente da sua decisão de recandidatura ao cargo que actualmente exerce, o senhor Rui Moreira tem direito à presunção de inocência, como o director deste jornal sublinhou no seu editorial. Os tribunais devem aplicar o Direito pertinente e não fazer juízos de valor éticos ou políticos.

Este caso levanta contudo várias questões sobre a administração do município. Como é possível que o município tenha atribuído em 2002 direitos de construção à Selminho em terrenos que na verdade pertenciam ao município? Como é possível que a vice-presidente da câmara tenha assinado um acordo extrajudicial sobre matéria - a revisão do Plano Director Municipal - cuja aprovação é da competência da Assembleia Municipal, sem ter previamente consultado a mesma.

Estas duas questões levantam dúvidas graves sobre a competência e diligência da administração do município no que diz respeito ao aconselhamento dos órgãos eleitos. Independentemente de quem for o/a próximo/a presidente da Câmara do Porto bom seria que tomasse as medidas apropriadas para evitar a repetição de erros graves como estes.

Mário Rui Martins, Matosinhos

Inquéritos parlamentares para quê?

Temos visto com lamentável regularidade sessões de comissões de inquérito parlamentares a devedores de bancos que, porque se consideram impolutos, se mostram incomodados com os interrogatórios sentidos como intrusivos porque não respeitam o seu direito à privacidade. Sendo para eles irrelevante o facto de quem os interroga serem deputados eleitos em nome de partidos que querem representar a opinião e os valores dos portugueses. Quiçá porque sabem que serão esses eleitores quem pagará as suas dívidas.

Mesmo assim queremos acreditar que estes inquéritos são uma expressão da democracia apesar da dúvida de muitos desses eleitores sobre a utilidade destas sessões para além da eventual perturbação ocasional do bem-estar desses caloteiros. Percebemos que os envolvidos se vêem como pessoas de bem negociando com pessoas de bem: os que pedem e recebem dinheiro por um lado e os banqueiros generosos e pagos a peso de ouro por serem de excepcional competência técnica, do outro. São de facto trocas entre pessoas exemplarmente sérias: o banqueiro que dá o que não é seu; o devedor que não paga porque isso não tem consequências; o regulador que aceita o negócio em nome do progresso económico; e ainda o povo ignoto que elege os deputados e que, mais cedo ou mais tarde, pagará essa dívida seja qual for a opinião que tiver sobre o assunto. Esta coincidência de interesses deveria ser um exercício exemplar de justiça.

Então para que servem estes inquéritos? Se o desrespeito pelos parlamentares e pelas suas interpretações dos inquéritos não têm consequências para o potencial delinquente então para que se expõem a este insultuoso acto de degradação da Justiça, da Democracia, de promoção-demonstração da desigualdade entre portugueses?

M. M. Camilo Sequeira, Algés

Eles aí estão

Agora são resmas e resmas de britânicos a chegarem ao Algarve, para gáudio da restauração, ávida de os satisfazerem em tudo que desejarem, logo que, para tal, paguem. E pagam bem. O tempo já está ameno para a ida às praias, às esplanadas, e a outros locais de convívio, ou de puro prazer, pois tudo (lhes) é permitido, quando o dinheiro abunda. E, no meio de tanta rédea solta, onde pára a pandemia? E o que fazer perante a vaga das variações do vírus, que também vieram nas bagagens? Confinam-se os residentes, para bem do turismo e da economia?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Aposta na rodovia

O contexto de crise que vivemos e que decorre do facto de estarmos a viver uma pandemia, é propício a estendermos a mão às instituições europeias, no sentido de procurarmos soluções para a recuperação económica, onde temos uma certa tendência para insistir nos erros do passado, ou então os supostos erros são convenientes para determinado oportunismo quando se trata de recursos financeiros apetecíveis.

Nas últimas três décadas os sucessivos governos, apostaram no desenvolvimento do país através do investimento na rodovia, muitas vezes sem ser feita uma análise custo, benefício e rentabilidade, tendo como resultado investimentos votados ao abandono e ligações rodoviárias sem um tráfego que justificasse tais investimentos.

A publicitação por parte do governo de novos investimentos na rodovia, aproveitando os fundos europeus, poderá muito bem ser uma forma habilidosa de gastar os mesmos, ou então terá sido só mais um discurso aos microfones da Europa para convencer os parceiros europeus acerca da necessidade de atribuição de verbas, que posteriormente poderão ser canalizadas para outros fins que não os publicitados pelo chefe do governo.

Américo Lourenço, Sines

