Republicanos preparam-se para travar comissão independente sobre invasão do Capitólio

A Câmara dos Representantes aprovou a criação de uma comissão bipartidária com os votos a favor de 35 republicanos. Mas a proposta não tem apoio suficiente no Senado para se tornar realidade.

Os congressistas do Partido Democrata e 35 dos seus colegas do Partido Republicano aprovaram, na madrugada desta quinta-feira, a criação de uma comissão independente para investigar os acontecimentos que levaram à invasão do edifício do Capitólio, no dia 6 de Janeiro, por apoiantes do então Presidente dos EUA, Donald Trump.