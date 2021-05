Primeiro encontro EUA-Rússia após eleição de Biden foi “sinal positivo”

Um tom de optimismo e de confiança no futuro das relações entre os EUA e a Rússia marcou a reacção, esta quinta-feira, ao primeiro encontro ao mais alto nível entre representantes dos dois países desde a chegada de Joe Biden à Casa Branca, há quatro meses. No final da reunião, que decorreu na quarta-feira na capital da Islândia, ficou aberta a porta a um encontro entre Biden e o Presidente russo, Vladimir Putin.

Do lado dos EUA, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, sublinhou as divergências entre os dois países e garantiu que Washington “irá sempre responder a actos de agressão da Rússia”. Mas também afirmou que “o mundo ficaria mais seguro” se Biden e Putin conseguissem trabalhar conjunto nas áreas de interesse mútuo.

Antes do encontro em Reiquejavique – à margem da reunião do Conselho do Ártico –, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, também admitiu que existem “divergências sérias”, mas disse que os dois países “têm de cooperar nas esferas em que os seus interesses convergem”.

Os pormenores do que foi discutido entre Blinken e Lavrov durante uma hora e 45 minutos, na quarta-feira, não foram divulgados. Sabe-se apenas, de acordo com as declarações de outros responsáveis dos dois países, que a reunião foi vista como “um bom início para a melhoria das relações bilaterais nas próximas semanas, meses e anos”.

Blinken disse que o Presidente dos EUA deseja “uma relação estável e previsível com a Rússia” e antecipou algumas áreas de interesse comum, como o combate à pandemia de covid-19 e às alterações climáticas, a guerra no Afeganistão e os programas nucleares da Coreia do Norte e do Irão.

“Acreditamos que isso é bom para o nosso povo, para o povo russo e também para o resto do mundo”, disse o secretário de Estado norte-americano.

O mesmo tom de optimismo cauteloso marcou a reacção do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, com Sergei Lavrov a dizer que a reunião foi “construtiva” e que a Rússia está preparada para discutir todos os assuntos “com base no respeito mútuo”.

Mas a primeira reunião ao mais alto nível entre o Kremlin e a Administração Biden também passou pelos vários assuntos que afastam os dois países, como os movimentos russos na fronteira com a Ucrânia.

Do lado dos EUA, Blinken pediu a Lavrov a libertação dos cidadãos norte-americanos Paul Whelan e Trevor Reed – o primeiro foi condenado a 16 anos de prisão por espionagem, e o segundo a nove anos de prisão por agredir um polícia russo – e também mencionou o estado de saúde do activista e opositor russo Alexei Navalny.

Esta quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que a reunião em Reiquejavique foi “um sinal positivo” com vista a uma possível cimeira entre Vladimir Putin e Joe Biden.

Cabe agora ao Presidente russo analisar o resultado da reunião entre Blinken e Lavrov para decidir se está disponível para se encontrar com Biden, disse ainda o porta-voz do Kremlin.