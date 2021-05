Alcançado acordo político na UE sobre certificado covid para “salvar” Verão

A presidência portuguesa do Conselho e o Parlamento Europeu alcançaram esta quinta-feira um acordo político sobre o certificado sanitário para facilitar a livre circulação na UE no contexto da pandemia da covid-19, a tempo de “salvar” a época de Verão.

O acordo interinstitucional provisório em torno da implementação de um “certificado digital covid-19 da UE” foi alcançado hoje ao final da tarde, em Bruxelas, na quarta ronda do trílogo — a designação dada às reuniões que juntam representantes das três instituições da UE envolvidas nos processos legislativos -, devendo agora ser “confirmado” pelos 27 Estados-membros, Comissão e assembleia no seu todo, indicaram à Lusa fontes europeias.

A ronda negocial de hoje era a derradeira tentativa de um entendimento interinstitucional, a poucos dias de um Conselho Europeu extraordinário (24 e 25 de Maio), que tem entre os principais assuntos em agenda a implementação do certificado — que, de acordo com o compromisso hoje “fechado”, terá a designação de “Certificado Digital Covid-19 da UE” — , a tempo do levantamento de restrições de viagens para a época turística do Verão.

Este “livre-trânsito” — ​que comprova a vacinação, testagem ou recuperação da covid-19 — é considerado um elemento fundamental para ajudar à recuperação económica da Europa no contexto da crise pandémica, designadamente para que “turismo possa ser uma fonte de reanimação da economia este Verão”, como apontou recentemente o primeiro-ministro e presidente em exercício do Conselho da UE, António Costa.