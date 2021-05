Rali de Portugal: Elfyn Evans foi o mais rápido no shakedown

O britânico Elfyn Evans foi esta quinta-feira o piloto mais rápido no “shakedown” disputado em Paredes, no Rali de Portugal, quarta prova do Campeonato do Mundo.

O piloto da Toyota gastou 3m05,9s na melhor das quatro passagens que efectuou pelos 4,60 quilómetros da especial de “aquecimento” da 54.ª edição do Rali de Portugal.

O “shakedown” é usado por pilotos e equipas para uma adaptação das afinações ao terreno e não conta para efeitos de classificação.

O estónio Ott Tanäk (Hyundai), vencedor em 2019, foi o segundo mais rápido, a 0,2 segundos de Evans, enquanto Kalle Rovanpera (Toyota) foi terceiro, a 0,3 segundos.

Ricardo Teodósio (Skoda), com apenas duas passagens, foi o melhor dos portugueses, na 13.ª posição, com 3m15,7s.

Vários pilotos lamentaram, entretanto, o facto de só terem oito pneus macios à disposição para os três dias de prova, em contraponto com os 16 pneus de mistura mais dura.

Na conferência de imprensa de lançamento da 54.ª edição da prova portuguesa, alguns dos principais pilotos apontaram esta limitação regulamentar.

“Vai ser interessante ver onde estamos com os pneus. Vamos ter de usar muitos macios e não os temos. Vamos ter de jogar e descobrir um pouco os pneus, mas será assim para todos”, disse o espanhol Dani Sordo (Hyundai).

O português Armindo Araújo (Skoda), que participa na categoria WRC3, juntamente com o restante pelotão nacional, acredita que, com essa limitação, será mais “difícil”.

“Temos de perceber qual o melhor local para usar o macio. Será um desafio. Usarei a minha estratégia e logo veremos”, frisou.

O sueco Oliver Solberg (Hyundai), que corre em WRC2 e é filho do antigo campeão mundial, o norueguês Petter Solberg (2003), mostrou-se resignado: “Gostaríamos de ter mais macios, mas é o que é”, disse.

Ainda assim, admitiu ter recebido conselhos do pai para esta prova.

“Tem uma grande experiência. Deu-me conselhos sobre a afinação da suspensão, do carro, dos melhores locais para atacar, onde devo ser mais cauteloso, sobre os pneus”, contou.

Já o norueguês Mads Ostberg (Citroën), que lidera a categoria intermédia (WRC2), também lamentou a limitação de escolha, mas sublinhou o facto de ser “igual para todos”.

O francês Sébastien Ogier (Toyota), campeão mundial em título e líder do campeonato, com oito pontos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai), acredita que o piso está “melhor do que na última vez”, em 2019.

“O sétimo troço [Mortágua] é novo. É como na Austrália, com eucaliptos do lado de fora da pista. A estrada é larga e rápida. No domingo de manhã já é um pouco diferente, com especiais muito arenosas, mas largas e rápidas. Parece um recreio para conduzir”, comentou, apontando a necessidade de “ser preciso na condução” para conseguir um bom resultado em Portugal.

O piloto francês surge nesta prova com um novo motor no seu Toyota, mas que ainda é “uma incógnita”.

“Ainda não sentimos. Esta manhã não havia tracção. Até seria melhor um motor menos potente. Em princípio, as melhorias, na teoria, fazem notícias. Temos trazido evoluções pequenas em todas as provas. Esta ainda é no papel e as pessoas falam mais”, frisou.

Ogier revelou que “desde o início do ano” tem havido um trabalho contínuo “na suspensão”, mas que também já houve novidades “no motor”.