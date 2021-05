Pedro Gonçalves entre os convocados para o Euro 2020

Médio do Sporting é um dos 26 eleitos por Fernando Santos para a fase final do Campeonato da Europa.

O seleccionador nacional de futebol, Fernando Santos, divulgou nesta quinta-feira a lista dos 26 convocados para o Euro 2020. No lote dos escolhidos está Pedro Gonçalves, médio do Sporting que se sagrou melhor marcador do campeonato e foi uma das grandes figuras do campeonato nacional.

“Já está nesta lista de opções possíveis, de forma mais forte, desde a última convocatória. Foi um jogador que fomos observando com o evoluir da própria equipa. Várias vezes me desloquei ao estádio para o avaliar e na última convocatória já esteve muito perto. Ontem, quando saí daqui, o Pedro já estava na lista, o jogo da noite não teve influência nenhuma”, explicou o técnico, referindo-se à goleada do Sporting sobre o Marítimo (5-1).

Lista de convocados

Guarda-redes Rui Patrício, Anthony Lopes e Rui Silva;

Defesas João Cancelo, Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes e Raphäel Guerreiro;

Médios Danilo, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira, William Carvalho e Pote

Avançados André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Rafa Silva.