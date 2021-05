Ligações entre FC Porto e Portimonense motivam buscas da PJ

As Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) do FC Porto e do Portimonense estão a ser alvo de uma operação de buscas e apreensão de documentos dirigida pela Polícia Judiciária (PJ) e pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).

A notícia é avançada pela revista Sábado, que diz estarem em causa essencialmente os negócios de transferências de jogadores entre os dois clubes.

Tal como o PÚBLICO já avançara, num longo trabalho sobre o tema, as trocas de activos entre FC Porto e Portimonense, mas também operações de financiamento e a distribuição de comissões relativas às transferências já tinham levantado suspeitas. O processo em curso visa apurar se há indícios dos crimes de fraude fiscal, falsificação de documento e branqueamento de capitais, entre outros crimes.

Entre os alvos da investigação, adianta a Sábado, estão o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e o empresário que desde 2013 controla a SAD do Portimonense, Teodoro Fonseca.

As ligações entre as duas entidades, muitas vezes com os algarvios a servirem de ponto de passagem de passes de jogadores para futuras transferências dos “dragões”, e os negócios mais recentes de Manafá, Paulinho e Nakajima, mas também mais antigos, a envolver Hulk e Walter, estarão sob escrutínio dos investigadores.