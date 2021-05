Quinta, na TV: The Black Mamba em Roterdão, a história de Burda e estádios da Europa

CINEMA

A Noite Fez-se para Amar

Fox Movies, 17h05

Robert Altman realizou, em 1971, este western sobre um jogador (Warren Beatty) que chega a uma cidadezinha, rodeado de boatos e com dinheiro no bolso, decidido a fundar um saloon-bordel. O negócio irá depender de uma mulher forte e decidida (Julie Christie, nomeada para o Óscar). Os problemas começam quando chega uma companhia mineira empenhada em comprar tudo.

Nebraska

TVCine Edition, 20h05

Woody Grant (Bruce Dern) resolve viajar do Montana ao Nebraska, para reclamar um prémio de um milhão de dólares. A mulher (June Squibb) desaprova, mas David (Will Forte), o filho, decide ir com ele. Os dois acabam por romper barreiras erguidas pelos anos, forjando laços que há muito julgavam perdidos. Realizado por Alexander Payne, segundo um argumento de Bob Nelson, Nebraska foi nomeado para seis Óscares e para a Palma de Ouro em Cannes, onde Dern recebeu o prémio de melhor actor.

O Misterioso Louis Drax

AMC, 20h27

No dia do seu nono aniversário, o pequeno Louis cai do alto de uma falésia e fica em coma profundo. Só ele pode explicar o que aconteceu, mas não consegue comunicar com o exterior. Ou será que sim? Um thriller psicológico realizado por Alexandre Aja, segundo um argumento de Max Minghella, a partir do best-seller de Liz Jensen. Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aiden Longworth, Oliver Platt, Molly Parker, Julian Wadham, Jane McGregor, Barbara Hershey e Aaron Paul dão vida às personagens.

SÉRIES

A Procuradora

Fox Crime, 22h

Começa a segunda e última temporada da série inglesa, com a chancela da BBC, sobre uma procuradora (interpretada por Claire Goose) que regressa à cidade costeira onde cresceu para solucionar mortes intrigantes.

Aenne Burda - A Empresária Extraordinária

RTP2, 22h05

Estreia de uma mini-série alemã, realizada por Francis Meletzky, que recria a vida de Aenne Burda (1909 -2005), a fundadora da famosa revista de moda com o seu apelido. Em dois episódios (o segundo, transmitido amanhã) é relatada a sua história de emancipação e espírito empreendedor: Aenne transformaria uma pequena editora num poderoso grupo de publicações e entraria para a muito restrita galeria de mulheres que fizeram parte do “milagre económico alemão” do pós-guerra.

MÚSICA

Festival Eurovisão da Canção 2021

RTP1, 20h

Directo. Love is on my side, dos The Black Mamba, disputa um lugar na final da 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que está a decorrer na cidade holandesa de Roterdão. A banda de Tatanka – a primeira a representar Portugal com uma canção em inglês – é a 12.ª a actuar nesta segunda semifinal. Antes, sobem ao palco os concorrentes de São Marino, Estónia, República Checa, Grécia, Áustria, Polónia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia e Albânia; depois, Bulgária, Finlândia, Letónia, Suíça e Dinamarca. A emissão é comentada por José Carlos Malato e Nuno Galopim, que também acompanharão a final, no próximo sábado. Azerbaijão, Bélgica, Chipre, Israel, Lituânia, Malta, Noruega, Rússia, Suécia e Ucrânia foram apurados na primeira semifinal, na passada terça-feira.

DOCUMENTÁRIO

Mega Estádios da Europa

Odisseia, 22h30

Vem aí o Euro 2020. É uma edição especial do campeonato de futebol: além de ter sido adiado pela pandemia – dando à selecção portuguesa um ano extra com o título de campeão europeu –, distribui-se, pela primeira vez, por 11 cidades, em vez de se centralizar numa única sede. Esta série viaja por alguns desses estádios e outros, para mostrar e compreender as especificidades e os desafios arquitectónicos da sua construção. Joga-se em “duelos”, a começar com Roma vs Bilbau e São Petersburgo vs Bacu nos episódios de hoje. Para a semana, há Bucareste vs Budapeste e Glasgow vs Dublin; a 3 de Junho, Londres vs Munique; e, finalmente, uma semana depois, Amesterdão vs Copenhaga.

GASTRONOMIA

Food Safari: Water

Casa e Cozinha, 16h

A propósito do Dia Mundial do Mar, é emitida uma maratona do programa australiano conduzido por Maeve O’Meara. Na ementa dos 13 episódios (para ver até às 22h30) estão receitas de pratos confeccionados com peixe, marisco, algas e outros ingredientes do mar, bem como o contacto com pescadores, mergulhadores, conserveiros, chefs e outros profissionais que navegam esta área.