Que hipóteses tem a canção portuguesa na Eurovisão?

Na noite desta quinta-feira (20h de Lisboa), os Black Mamba apresentam “Love is on my side” no palco do Festival da Eurovisão, em Roterdão. Neste P24 tomamos pulso ao Eurovision Song Contest com o fundador do Espalha-Factos, Pedro Miguel Coelho.

