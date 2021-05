Eurovisão: Portugal vai à final com The Black Mamba

É oficial: Portugal vai à final da Eurovisão com Love is on my side, de The Black Mamba, canção que tinha vencido o Festival da Canção em Março. A final decorre no próximo sábado. Também apurados esta quinta-feira à noite, na Holanda, foram Albânia, Sérvia, Bulgária, Moldávia, Islândia, San Marino, Suíça, Grécia e Finlândia. A segunda semifinal tinha também em competição Estónia, República Checa, Áustria, Polónia, Geórgia, Finlândia, Letónia, e Dinamarca, que ficaram de fora.

The Black Mamba apresentaram-se primeiro a preto e branco, a ocupar só um quadrado no ecrã, quadrado esse que se expandiu e se transformou num rectângulo quando ganhou cor. Além da portuguesa, as canções qualificadas foram, pela ordem que foram apresentadas, Adrenalina, por Senhit, que veio acompanhada do rapper americano Flo Rida, em representação de San Marino, Stefania e Last Dance, pela Grécia, Sugar, por Natalia Gordienko, pela Moldávia — co-escrita pelo colosso da Eurovisão que é Philipp Kirkorov, o russo nascido na Bulgária, 10 Years, da banda familiar islandesa Daði og Gagnamagnið, que não participou em directo por um dos membros ter testado positivo à Covid-19, tendo sido transmitida uma gravação do segundo ensaio da actuação, Loco Loco, o tema da Sérvia cantado pelo trio Hurricane, Karma, por Anxhela Peristeri, em representação da Albânia, Growing Up is Getting Old, na voz de Victoria, pela Bulgária, Dark Side, da banda de nu-metal à início dos anos 2000 Blind Channel, pela Finlândia, e Tout l'Univers, do músico que assina Gjon's Tears, pela Suíça.

Todas as canções apuradas, à excepção da albanesa e da suíça, foram cantadas em inglês. Juntar-se-ão este sábado às canções apuradas na passada terça-feira. São elas a lituana Discoteque, por The Roop, a russa Russian Woman, por Manizha, a sueca Voices, por Tusse, a cipriota El diablo, por Elena Tsagrinou, a norueguesa Fallen Angel, por Tix, a belga The Wrong Place, por Hooverphonic, a israelita Set Me Free, por Eden Alene, a azerbeijã Mata Hari, por Efendi, a ucraniana Shum, por Go_A e a maltesa Je me casse, por Destiny.