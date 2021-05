Os espectros que nos roubam a alegria de viver

Com o Teatro Nacional São João (TNSJ) fechado para obras, a encenação de Nuno Cardoso da peça Espectros, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen (1828-1906), subiu esta quinta-feira ao palco do Teatro Carlos Alberto. Em 1881, quando a peça foi publicada, a burguesia norueguesa não perdoou a Ibsen o elogio das uniões extra-matrimoniais (a que a época chamava “amor livre”), o tópico interdito das doenças venéreas, a complacência com o incesto e a eutanásia e, sobretudo, a crua exposição da sua própria hipocrisia moral. Mas não receie o espectador português do século XXI, que não lhe faltarão aqui outros motivos de desconforto. Nem espectros à sua medida.