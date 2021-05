Snowden já não será testemunha de Rui Pinto no caso Football Leaks

Denunciante que expôs cibervigilância em massa praticada pelo governo norte-americano fez vídeo de nove minutos para o processo do pirata informático português que ainda pode vir a ser exibido na sala de audiências.

Edward Snowden, o informático que expôs a cibervigilância em massa dos EUA, já não será testemunha de defesa do hacker Rui Pinto no caso Football Leaks. Mas um depoimento que fez em vídeo para este processo ainda poderá ser exibido na sala de audiências do Campus da Justiça onde decorre o julgamento, em Lisboa.