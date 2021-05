PJ faz buscas no gabinete do director de Urbanismo da Câmara de Braga

A Polícia Judiciária (PJ) está esta quarta-feira a fazer buscas na Câmara Municipal de Braga devido a suspeitas de crimes relacionados com o licenciamento de obras particulares, disse fonte da polícia ao PÚBLICO.

O alvo da brigada anticorrupção foi o director municipal de Urbanismo, Ordenamento e Planeamento da autarquia, António Rosas Zamith.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Câmara de Braga referiu que as buscas “se cingiram ao gabinete do actual director municipal do Urbanismo, António Zamith Rosas, um quadro técnico do município”.

Foi realizada ainda uma busca domiciliária, para além desta no local de trabalho.

Em causa estarão suspeitas de crimes praticados durante a actividade profissional enquanto técnico superior do município de Braga, nomeadamente no licenciamento de obras particulares.

António Rosas Zamith não foi para já constituído arguido, tendo sido apenas realizadas buscas para recolha de elementos.

Fonte da PJ confirmou ao PÚBLICO que as investigações estão apenas relacionadas com a actividade profissional de um quadro superior no exercício do seu trabalho enquanto técnico superior. No caso de António Rosas Zamith, significa que as buscas levadas a cabo esta quarta-feira não estão relacionadas com a sua actividade enquanto vereador na Câmara de Vila Verde, em que também foi alvo de investigações, num processo que acabou por levar à condenação do autarca de Vila Verde, António Vilela.

À Lusa, a autarquia disse ainda “não saber” as razões das buscas, sublinhando que “prestou toda a colaboração” aos inspectores da PJ, que abandonaram as instalações do município ao final da manhã desta quarta-feira.

Num esclarecimento enviado às redacções, a Câmara de Braga refere ter prestado “todo o apoio necessário ao bom desenvolvimento” da investigação e reitera a disponibilidade para contribuir para o “cabal esclarecimento” de outras questões que surjam.