Não é o Governo que não quer fazer PPP, “são os parceiros que não têm disponibilidade para aceitar as condições”

Na comissão de saúde a ministra da Saúde respondeu às questões do PSD e CDS em relação às parcerias público-privadas. Marta Temido também afirmou que a avaliação da carteira de oferta de serviços dos hospitais e das redes metropolitanas de urgências têm por objectivo adequar as respostas às necessidades da população.

Não é o Governo que não quer continuar com algumas parcerias público-privadas (PPP) na saúde, “são os parceiros que não têm disponibilidade para aceitar as condições que o Governo coloca em cima da mesa”, disse a ministra da Saúde na comissão parlamentar onde fez um ponto da situação sobre as políticas de saúde. Marta Temido também afirmou que a avaliação da carteira de oferta de serviços dos hospitais, das redes metropolitanas de urgências e das redes de referenciação têm por objectivo adequar as respostas às necessidades da população. “É essa a intenção. E não nenhuma de destruição de serviços.”