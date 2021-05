Covid-19 em Portugal: duas mortes e 511 infecções. R(t) sobe para 1,02

Há menos 22 internamentos em relação ao último balanço, num total de 211 hospitalizações. Quase metade dos novos casos registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal registou, esta terça-feira, mais duas mortes e 511 novos casos de casos de covid-19. No total, desde o início da pandemia, o país soma 843.278 infecções confirmadas e 17.013 vítimas mortais, de acordo com os dados que constam do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira.

A DGS dá ainda conta de menos 22 internamentos em relação ao último balanço, num total de 211 hospitalizações. Dessas, 56 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos dez pessoas do que no boletim anterior.

Recuperaram da doença 417 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 804.176 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

De acordo com a DGS, há 22.089 casos activos da doença, menos 92 em relação a sábado. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

Segundo o boletim da DGS, o índice de transmissão da doença – o R(t) – subiu fixa-se agora em 1,02 a nível nacional. Já a incidência, ou seja, o número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, situa-se, actualmente, nos 51,4 casos de infecção por 100 mil habitantes a nível nacional.

A matriz de risco é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras. Os números anteriores destes indicadores a nível nacional, divulgados na segunda-feira, apontavam para um R(t) de 1 a nível nacional e uma incidência de 50,5 casos de infecção por 100 mil habitantes a nível nacional.

Portugal está, por isso, na fora da zona verde da matriz de risco, que conjuga estes dois critérios, que dita o avanço das medidas de desconfinamento no país.