Mais de 865 mil sem médico de família. Só na região de Lisboa são quase 620 mil

O tempo passa, as promessas sucedem-se mas continua a ser elevado o número de pessoas sem médico de família em Portugal. Em Abril, eram mais de 865 mil os cidadãos que não tinham médico atribuído nos cuidados de saúde primários, que são a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O número suplanta, ligeiramente, o registado no final do ano passado mas representa uma melhoria face a Setembro de 2020, mês em que chegamos a ultrapassar a barreira de um milhão de pessoas sem médico de família, o que não acontecia desde 2016.