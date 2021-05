O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, vai ser julgado pelo crime de prevaricação. Neste P24 analisamos as consequências políticas com a directora-adjunta do PÚBLICO, Ana Sá Lopes.

