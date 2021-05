Apontar uma câmara, não uma arma: fotógrafos criam nova lista dos big five

​A lista dos big five é reconhecida mundialmente por conter os cinco animais selvagens mais difíceis e perigosos de caçar: elefantes, leões, rinocerontes, leopardos e búfalos-africanos. Criado pelo fotógrafo britânico Graeme Green e apoiado por mais de 250 fotógrafos, conservacionistas e instituições de protecção da vida selvagem, o projecto New Big 5 quer proteger a vida destes animais ao apontar-lhes a lente de câmaras fotográficas.

Convidadas a escolher entre mamíferos terrestres, mais de 50 mil pessoas de todo o mundo votaram nos animais que mais gostariam de ver na lista de fotografia dos New Big 5. Elefantes, leões, ursos-polares, gorilas e tigres foram as espécies mais acarinhadas pelo público. De acordo com o The Guardian, todas estas espécies são consideradas fundamentais e estão listadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza como criticamente ameaçadas de extinção, em perigo ou vulneráveis.

A nova lista, apoiada por nomes como Moby, Jane Goodall, Steve McCurry e Paul Nicklen, promove agora estes animais a embaixadores de toda a vida selvagem e das dificuldades que esta enfrenta. O projecto tem como principal objectivo utilizar a fotografia para aumentar a sensibilização sobre as ameaças à “biodiversidade decorrentes da perda de habitat, caça furtiva, conflito humano, comércio ilegal de vida selvagem e emergência climática”, explica a página oficial da iniciativa.

“Os New Big 5 são a ponta do icebergue. Representam todas as criaturas do planeta, muitas das quais estão em perigo. Das abelhas às baleias-azuis, toda a vida selvagem é essencial para o equilíbrio da natureza, para ecossistemas saudáveis e para o futuro do nosso planeta”, disse o fundador ao site do projecto.

A tradicional lista dos big five foi criada na era colonial, uma vez que estes eram os animais mais difíceis de caçar a pé. O termo é comum nos safaris da fauna selvagem africana, mas a prática extremamente polémica da “caça aos troféus” continua, lê-se no The Guardian.

Uma alternativa com um impacto positivo seria o turismo fotográfico, capaz de arrecadar fundos para o trabalho de conservação que beneficia os animais mais ameaçados, considera o fotógrafo Graeme Green. Embora o fundador deseje um futuro sem caça furtiva, o New Big 5 não é uma campanha anti-caça. “A verdadeira missão do projecto é utilizar esta ideia para fazer com que as pessoas pensem e falem sobre a vida selvagem”, reforça.

Texto editado por Ana Maria Henriques