Autocarros, igrejas ou sob baleias: os lugares mais estranhos para vacinar

Há quem tenha terror a agulhas, há quem esteja ansioso para ser vacinado. Quem pensa em vacinação, imagina um consultório médico esterilizado e com luzes claras, mas já há mais de um ano que o absurdo mundo da covid-19 convida a esperar o inesperado. Pelo planeta fora, há centros de vacinação a serem montados nos locais mais imprevisíveis.

De catedrais a bares, passando por autocarros modificados e até um velódromo, há quem esteja a ser vacinado em lugares estratégicos ou apenas convenientes à inoculação contra o novo coronavírus. O Museu Americano de História Natural, em Nova Iorque, é um deles, onde os pacientes podem apreciar as dimensões da enorme baleia azul pendurada no tecto. No restaurante Biblioteka kod Milutina, na Sérvia, quem aceita ser vacinado recebe uma refeição grátis, contribuindo assim para a reabertura da restauração no país. Em Veneza, até o tradicional Vaporetto, um verdadeiro táxi aquático, acolhe quem quer receber a vacina.

Em centros comerciais, rios ou campos agrícolas, cidadãos de todo o mundo são aliciados com descontos, concertos, bebidas grátis e convívio em campanhas de vacinação pela imunidade de grupo. E agora? Ainda queres ser vacinado num consultório médico?

Texto editado por Amanda Ribeiro