Tributo aos advogados

No dia de Santo Ivo, padroeiro dos advogados, presto homenagem à advocacia e à sua função essencial na administração da justiça, começando com uma citação que exalta as qualidades da discrição, humildade e coragem: “Se o advogado não deve, por vaidade, procurar as causas mais retumbantes nem, por orgulho, dispensar as mais abjectas, grave falta praticará se, por cobardia, rejeitar as que, pela sua complexidade e pela categoria dos adversários, sejam temerosas” (História breve da advocacia em Portugal, Adalberto Alves).