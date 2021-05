Retórica política indigente para o século XXI

Durante os anos da presidência Trump muita gente me questionava pela relevância que dava ao que se passava do outro lado do charco. A resposta é fácil: a influência cultural americana é tal que condiciona o que se passa no mundo todo, incluindo um pequeno país chamado Portugal. Trump fez muito mais pelo moderado sucesso de André Ventura e do (a ver vamos nas próximas eleições legislativas) Chega que o próprio Ventura – político, de resto, pouco mais que imitador de Trump tanto na retórica como nos temas.