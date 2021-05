Pressão internacional não trava bombardeamentos em Gaza

Os bombardeamentos israelitas sobre a Faixa de Gaza continuam pelo décimo dia consecutivo, apesar da crescente pressão internacional para que seja aplicado um cessar-fogo. Na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, a polícia matou quatro palestinianos que participavam em manifestações contra a ofensiva sobre Gaza.

Esta madrugada, as forças israelitas tentaram eliminar o chefe militar do Hamas, Mohammed Deif, “várias vezes”, mas sem sucesso. Os bombardeamentos nocturnos fizeram pelo menos quatro mortos em Gaza, incluindo um jornalista, diz a Al-Jazeera.

Dezenas de famílias tiveram de ser retiradas de uma torre de apartamentos com 16 andares, no Norte de Gaza, depois de Israel ter emitido um aviso de que iria destruir o edifício.

O Hamas também continua a disparar rockets na direcção do território israelita, concentrando-se esta quarta-feira nas bases da Força Aérea no Sul do país, diz o Jerusalem Post. No entanto, apenas um chegou a atingir o solo num terreno aberto próximo de uma das bases.

Desde o início da ofensiva israelita já morreram 219 palestinianos, incluindo 63 crianças, e mais de 1500 ficaram feridos, de acordo com o Hamas. Israel diz que 150 dos mortos em Gaza eram militantes do grupo. Os rockets disparados a partir de Gaza mataram 12 pessoas em Israel, entre as quais duas crianças.

Nos territórios ocupados da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, quatro palestinianos foram mortos pela polícia israelita quando participavam em protestos no âmbito de uma greve geral que contesta os bombardeamentos sobre Gaza.

Esforços diplomáticos

Ao mesmo tempo, intensificam-se as iniciativas diplomáticas para tentar alcançar um cessar-fogo. França, em coordenação com o Egipto e a Jordânia, apresentou o esboço de uma resolução junto do Conselho de Segurança da ONU para apelar ao fim dos combates.

No entanto, os EUA, o principal aliado de Israel, têm bloqueado diversas resoluções sobre a ofensiva em Gaza no Conselho de Segurança nos últimos dias. E Israel mantém a posição assumida nos últimos dias: os bombardeamentos vão continuar em larga escala até ao enfraquecimento estrutural do Hamas.

Esta semana, o Presidente norte-americano, Joe Biden, apelou a um cessar-fogo, mas a posição da diplomacia dos EUA não dá sinais de alteração.

A União Europeia repetiu os apelos para a aplicação de um cessar-fogo, embora a Hungria tenha rejeitado subscrever a declaração conjunta.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que a operação militar contra Gaza irá continuar “enquanto for necessário” e tem afastado o cenário de um cessar-fogo imediato.

As Nações Unidas têm mostrado muita preocupação com os efeitos dos bombardeamentos sobre os dois milhões de habitantes de Gaza. Depois de o secretário-geral António Guterres ter alertado para uma “crise humanitária e de segurança incontrolável”, o director de ajuda humanitária da ONU, Mark Lowcock, pediu uma pausa no conflito para permitir o envio de ajuda à população.