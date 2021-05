“A Europa não se vai deixar chantagear”, diz UE a Marrocos

Ao transferir o controlo da chegada de migrantes e requerentes de asilo para países do Sul do Mediterrâneo, a União Europeia tornou-se vulnerável a que esses países usem o controlo migratório para exigir contrapartidas e chantagear Bruxelas e os estados-membros em nome dos seus objectivos. Já se viu isso em várias situações com a Turquia, a ameaçar ou concretizar ameaças de abrir a fronteira, e também já se tinha visto com Marrocos. Nunca com a dimensão do que aconteceu esta semana em Ceuta.