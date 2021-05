A Palestina é uma colónia penal

A paz entre israelitas e palestinianos não é uma prioridade nem para Benjamin Netanyahu nem para os líderes do Hamas. O primeiro vive acossado com as acusações de corrupção e a incapacidade de formar governo. Os segundos alimentam-se do ódio a Israel para manterem Gaza sob o seu domínio e relegaram a Fatah, num cenário de eleições adiadas, para um segundo plano.