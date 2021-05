Cultura em Expansão regressa com 68 eventos até ao final do ano

A oitava edição do programa municipal volta a levar cinema, dança, música, teatro e performance, com acesso gratuito, às comunidades da Pasteleira, Miragaia, Bouça e Campanhã, e não só. No Verão, estão previstos também espectáculos ao ar livre.

A cultura feita com e para a comunidade está de volta ao Porto. Nos próximos meses, a oitava edição do Cultura em Expansão apresenta 68 eventos culturais, com acesso gratuito, que vão do cinema, à dança, música, teatro e performance. O programa municipal, que no último ano, à semelhança de outras actividades culturais, teve de se adaptar ao digital, volta a ter como pólos principais a Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira – Previdência/Torres, o Auditório do Grupo Musical de Miragaia, a Associação de Moradores de Bouça e a Associação Nun’Álvares de Campanhã.

Estes espaços acolherão a maior parte da programação, desenhada pela empresa municipal Ágora – Cultura e Desporto em colaboração com as companhias e associações culturais Teatro do Frio, Confederação – Colectivo de investigação teatral, Sonoscopia e Visões Úteis. De acordo com comunicado de imprensa, “serão ainda apresentadas uma série de iniciativas em diferentes pontos da cidade, assim como, durante os meses de Verão, espectáculos em espaços ao ar livre nos territórios que circundam estes auditórios”. O programa foi revelado esta terça-feira e recupera alguns espectáculos que estavam agendados para a edição de 2020, mas que tiveram de ser cancelados por força da pandemia.

Entre os destaques do alinhamento estão Wave Dance Lab + 55 Anos, do coreógrafo e intérprete Rafael Alvarez, “projecto de formação e criação coreográfica para maiores de 55 anos” que vem pela primeira ao Porto, com o objectivo de “desafiar um grupo de moradores do bairro da Pasteleira a explorar e desenvolver diferentes materiais coreográficos, através de propostas de improvisação e composição e metodologias e ferramentas de criação/interpretação em dança contemporânea” e Brado – Encontro de Vozes em Cigano Canto, uma co-criação da performer e criadora Margarida Mestre com a Orquestra Ciga-nos e com elementos da comunidade cigana de Contumil e Lagarteiro “que parte do Canto Cigano e tem neste o seu foco, mas que resulta em novas composições, ao imprimir à tradição conjugações inesperadas, jogos de harmonia, novas dinâmicas e suspensões de pormenores”.

Também A-jun-ta-men-to, um espectáculo dirigido pela ondamarela com as comunidades de Miragaia, Bouça, Pasteleira e Campanhã “a partir das interacções e partilhas desencadeadas ao longo do projecto [de residência artística]” e Travessia, trabalho apresentado pela CRL – Central Eléctrica com encenação e dramaturgia de Pedro Vilela que constitui “um encontro com pessoas de nacionalidade brasileira a residir no Porto”, aglomerando “narrativas e testemunhos sobre a cidade a partir do ponto de vista dos imigrantes que aqui vivem”.

O programa conta, ainda, com uma série de oficinas de participação gratuita, que serão orientadas, no teatro, por nomes como José Quevedo e José Gil, que falarão sobre o Teatro do Lambe-Lambe e o tradicional Teatro Dom Roberto, respectivamente. Na música, estarão presentes B Fachada, Pop Dell’Arte, DJ Marfox, Angélica Salvi e Alexandre Soares, dos Três Tristes Tigres. Já a dança e performance fica a cargo da dupla Diogo Martins e Elisabete Sousa, Carlota Lagido e Sara Anjo. A programação completa pode ser consultada online.