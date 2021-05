E se o Caminho de Santiago fosse o Caminho da Arte? O primeiro passo está dado

Onze quilómetros entre a Sé do Porto e o Mosteiro de Leça do Balio são uma pequena parte de um projecto que quer chegar a todo o país. A Associação Monasterium quer abrir uma estrada artística até à Galiza, seguindo o Caminho das Estrelas.

Noutros tempos, já há alguns séculos, quando a estrada principal que ligava o Porto a Braga passava pelo monte de Germalde, havia perigo para quem ali passava a pé. Muitas das pessoas que atravessavam aquela zona eram peregrinos que seguiam por aquele que é parte do trajecto mais antigo dos Caminhos de Santiago portugueses. Antes do século XVIII, considerava-se aquele troço arrabaldes da cidade - hoje é centro do Porto. E era ali que se escondiam alguns dos bandidos da época para saquear quem seguia para a Galiza para rumar até um dos lugares sagrados da Europa para os cristãos.