Das borras de café, Natan faz nascer uma tonelada de cogumelos por mês

Quando pedem a Natan que descreva o que faz na Nãm, ele serve-se do princípio do químico Lavoisier: “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.” Ali, num antigo stand de automóveis na zona do Poço do Bispo, antes uma das grandes zonas industriais de Lisboa, nasceu uma “quinta urbana”. E tudo começa num café — ou melhor, no que sobra de uma bica. Das borras, Natan Jacquemin criou um negócio: um composto onde produz cogumelos pleurotus (em breve outras espécies) que já vende para cerca de 100 restaurantes da capital. A Nãm Urban Farm está finalmente inaugurada.