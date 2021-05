Programas regionais vão financiar os 300 milhões previstos para ciclovias

O secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, garante que o Governo vai, nos próximos três anos, tentar pôr em prática a maioria das 51 medidas previstas na Estratégia para a Mobilidade Activa Ciclável, incluindo a aprovação de incentivos fiscais ao uso quotidiano deste veículo e um manual para projectar ciclovias, que está em elaboração. Com um atraso de um ano, Portugal deve ter uma estratégia complementar, para a mobilidade pedonal, até ao final de 2021. Governo termina esta quarta-feira, no Norte, uma ronda com as comissões de coordenação regional, que gerem os programas operacionais regionais de onde sairão, no próximo ciclo europeu, 300 milhões previstos para a construção de infra-estruturas.