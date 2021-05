Supermodelo Naomi Campbell foi mãe de uma menina

A ex-supermodelo Naomi Campbell, anunciou ter sido mãe de uma menina. O anúncio foi feito na sua conta na rede social Instagram, ao publicar uma fotografia em que se vê a sua mão a segurar os pés da bebé. “Uma pequena e bela bênção escolheu-me para ser a sua mãe, tão honrada por ter esta alma gentil na minha vida”, escreveu na descrição da imagem.

A mãe escreveu ainda que se sente honrada por ter aquela “alma gentil” na sua vida. “Não há palavras para descrever o vínculo de toda a vida que agora compartilho contigo, meu anjo. Não existe amor maior.” A avó da criança e mãe da modelo confirmou a notícia, publicando a mesma imagem, mas com uma mensagem diferente. “Parabéns à minha filha Naomi pelo nascimento da sua filha, estou muito emocionada porque esperei muito tempo para ser avó.”

As reacções não se fizeram esperar e muitas foram as celebridades que felicitaram a antiga top model, nascida em Londres há meio século. O designer Marc Jacobs foi um dos primeiros a dar os parabéns à modelo. Também o editor da Vogue britânica, Edward Enninful, se juntou ao coro das felicitações, fazendo um prognóstico: “Ver-vos juntas fez-me muito feliz. Vão trazer tanta alegria uma à outra.”.

Nem era conhecido que Campbell tenha estado grávida ou a que métodos terá recorrido para ter uma bebé nos braços, nem agora foram dados mais detalhes sobre a menina. Contudo, era conhecida a vontade de a ex-modelo ser mãe. A BBC recorda uma entrevista que Naomi Campbell deu ao Evening Standard, em 2017, em que confessou o desejo da maternidade. “Estou sempre a pensar na possibilidade de filhos. Actualmente, da forma como a ciência evoluiu, penso que o posso fazer quando quiser.” Quatro anos depois, aí está o desejo concretizado.

A estrela das passerelles foi descoberta quando ainda andava na escola e tornou-se a primeira modelo britânica negra a aparecer na capa da Vogue do seu país. Também é conhecida pelo seu trabalho filantropo, tendo fundado em 2005 a Fashion For Relief, uma organização que combina a moda com causas ambientais e humanitárias.