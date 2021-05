Princesa Beatrice, neta da rainha Isabel II, à espera de bebé

O nascimento está previsto para este Outono. Este será o primeiro filho do casal.

Beatrice, neta da rainha Isabel II e filha do príncipe André, está à espera de um bebé. O pai é Edoardo Mapelli Mozzi, com quem a princesa casou o ano passado, revelou o Palácio de Buckingham.

Foto Uma das fotografias oficiais do casamento que o Palácio de Buckingham e a própria princesa divulgou nas suas redes sociais DR

“A rainha foi informada e ambas as famílias estão encantadas com a notícia”, divulga o Palácio em comunicado. O nascimento está previsto para o Outono, sendo este o primeiro filho do casal.

A princesa, a nona na linha de sucessão ao trono, e o seu marido, um magnata do mundo imobiliário, casaram no Castelo de Windsor em Julho, numa cerimónia privada, a que foram poucos convidados, devido à pandemia de covid-19 e ao contrário do que é tradição nos casamentos reais, cheios de pompa e circunstância. O casal começou a namorar em 2018.