World of Wine abre Escola de Vinho. E vem aí o museu do rosé

O WOW, em Gaia, não pára de acrescentar atractivos ao seu portefólio. A recém-inaugurada Escola do Vinho disponibiliza workshops e degustações a vários tipos de público, dos simples curiosos aos profissionais do sector. E está a caminho mais um museu, inteiramente dedicado ao vinho rosé.

Desde que abriu ao público, em Julho de 2020, o World of Wine (WOW), que se apresenta como “o novo quarteirão cultural do Grande Porto”, tem vindo a acrescentar atractivos ao seu espaço de 55 mil metros quadrados na zona histórica de Gaia. Primeiro foram os bares e restaurantes, depois os museus – e ainda esta semana foi inaugurado mais um, o da Moda e dos Têxteis. Agora, o WOW, um projecto do grupo The Fladgate Partnership (Taylor’s, Fonseca, Croft, Krohn ), tem mais uma oferta no seu portefólio: a Escola de Vinho, que disponibiliza workshops e degustações a vários tipos de público, dos simples curiosos aos profissionais do sector.