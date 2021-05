António Ramalho: “Espero que se tenha aprendido as lições para evitar novos fogos”

O presidente do Novo Banco está a ser ouvido esta quarta-feira no Parlamento, na comissão de inquérito. Os temas esperados na audição deverão passar pelos bónus à administração, pelos litígios, pela injecção de capital e pela venda de activos.

António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, está a responder às perguntas dos 17 deputados que integram a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, para que, nas suas palavras “nenhuma pergunta fique sem resposta” até porque, repetiu, “nunca um banco em Portugal foi tão escrutinado como o Novo Banco”.

Na sua intervenção inicial, o presidente executivo do Novo Banco fez contas ao tempo em que está no cargo: 1730 dias. “Era 22 de Agosto de 2016 quando iniciei esta função, era um banco de transição”, recordou, vincando que “estava a menos de um ano a ser liquidado se a venda não se concretizasse”. Antes disso, já tinha dado mais números (as “incógnitas” viriam depois), lembrando que foram disponibilizados “mais de 29 mil documentos” para que sejam esclarecidas “muitas das dúvidas de um processo complexo, que nunca foi perfeito”.

“A arte de escolher o menos mau é menos compensadora”, lamentou, referindo-se ao processo de resolução do antigo Banco Espírito Santo. “Espero que se tenham aprendido as lições para evitar novos fogos, especialmente quando parece fogo posto”, declarou.

Nova injecção pode rondar 100 milhões de euros

A primeira ronda de perguntas arrancou com o parlamentar Hugo Carneiro, do PSD, que quis saber se existe uma previsão de uma call do Mecanismo de Capital Contingente (CCA), que pode rondar os 90 a 160 milhões de euros. “Não lhe posso fazer referência à previsão do próximo ano porque há a discrepância entre os 598 milhões de euros pedidos pelo Novo Banco e, subtraídos a esses, 166 milhões relacionados com a litigância com o Fundo de Resolução”, respondeu António Ramalho. E tudo dependerá da injecção que “ainda é uma incógnita”. Mas faz contas. Se receber receber 430 milhões (relativamente a 2020) então pelo menos poderá haver um pedido de injecção de 100 milhões de euros. No entanto, insistiu na imprevisibilidade das estimativas, uma vez que existem flutuações que não estão determinadas e negociações a decorrer.

"Pretendo seguir o plano"

“O banco não foi criado com o capital necessário para sobreviver durante três anos e era preciso necessariamente capitalizá-lo em 2017”, disse. “E eu tenho um plano para que isso aconteça e pretendo seguir esse plano”, acrescentou. Hugo Carneiro, do PSD, quis então saber se houve uma intenção de utilizar o CCA na totalidade, questionando a desvalorização dos portefólios e os lucros da sua revenda, dando o exemplo do crédito da Imosteps (uma promotora imobiliária de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, que acumulou uma dívida de 54,3 milhões de euros ao Novo Banco, vendida por menos de 10% desse valor à Davidson Kempner). “Eu respeito o Fundo de Resolução e defendo-o: porque o Novo Banco não pode recusar vender activos só porque é a um amigo, não pode fazer juízos de valor sobre o comprador, porque o dinheiro não é meu – é dos depositantes”, defendeu-se.

António Ramalho diz que o Novo Banco diz que ainda tem “908 milhões de euros em imóveis, depois deste esforço enorme ainda temos isso”. “Eu não sou promotor imobiliário nem vou ser”, disse, notando que tem ainda 300 milhões de imóveis por vender.

Sobre a atribuição dos prémios de gestão, Ramalho destaca que nenhuma delas “é auto-atribuída” e que as condições das remunerações e prémios surgem de decisões superiores. “Acho um ataque à honorabilidade da banca o princípio que há a auto-atribuição de prémios”, acrescentando que “o Novo Banco nunca pagou nem pagará um prémio até ao fim do período de reestruturação”. "Esta decisão foi tomada pela comissão de remunerações e pela política do banco e com acordo da comissão executiva do banco por vontade própria” uma vez que “não há nada no acordo com o Estado ou com a Comissão Europeia”, insistiu, sublinhando que foi uma iniciativa do banco.

António Ramalho é ouvido no Parlamento um dia depois de o Bloco de Esquerda ter denunciado que o presidente executivo do Novo Banco recebe um salário acima do permitido. “Para além dos bónus, há pelo menos dois administradores do Novo Banco que recebem salários acima do que é permitido pelo contrato. Há um contrato que diz que só podem receber salários dez vezes superiores à média do banco, e no caso de António Ramalho, por exemplo, recebe 400 mil euros, e a média do banco [vezes dez] são 350 [mil euros]”, apontou a bloquista Mariana Mortágua no Parlamento, na véspera da audição de António Ramalho.