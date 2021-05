“Pandemia veio provar que um bom trabalhador presencial é um bom trabalhador remoto”

O teletrabalho ganhou protagonismo com a pandemia. Este regime veio para ficar?

O fenómeno que se está a difundir não é só teletrabalho, que exige que haja uma separação geográfica das instalações do empregador e que o trabalho seja desempenhado com recurso intensivo a tecnologias de informação e de comunicação. O que vimos é que as pessoas foram mandadas trabalhar para casa mesmo quando não tinham esse tipo de funções. Hoje em dia, há trabalhadores manuais que estão a trabalhar à distância e isso não é teletrabalho e também não é o trabalho no domicílio que a nossa lei prevê.