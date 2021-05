Pedro Sousa, Gastão Elias e Nuno Borges chegam aos “quartos” em Oeiras

A presença de três tenistas portugueses nos quartos-de-final do ATP Challenger 125 Oeiras Open confirma a boa aposta da Federação Portuguesa de Ténis em organizar torneios desta categoria no nosso país. No centralito do Jamor, Pedro Sousa, Gastão Elias e Nuno Borges ultrapassaram a segunda ronda, com os dois últimos a deixarem pelo caminho adversários do top 100.

Mais consistente do que na segunda ronda, Sousa (111.º) dominou o errático holandês Botic Van de Zandschulp (153.º), em 59 minutos: 6-3, 6-2. “Acho que fiz um grande jogo. Em relação a ontem, melhorei, que era o mais importante. O adversário também tinha um estilo completamente oposto. Tive o mérito de ser bastante regular, de ter atacado quando tinha de atacar. Cometi poucos erros e acho que foi isso que fez a diferença”, resumiu o oitavo cabeça de série, que somou mais 25 pontos que garantem que irá surgir no próximo ranking como o melhor representante português.

“Acho que isso é só um número e também nunca foi o meu principal objetivo, nem algo que me tirasse várias vezes o sono, por isso não me faz muita diferença. Preferia estar melhor no ranking, estar a fazer um ano melhor, estar a jogar melhor nos últimos torneios do que joguei”, afirmou Pedro Sousa.

Nuno Borges (296.º) somou mais uma grande vitória ao seu ainda curto curriculum ao eliminar o quarto mais cotado da prova, Pedro Martínez (94.º), que na véspera tinha eliminado João Domingues (226.º). Com uma entrada de rompante, chegando rapidamente a 4-0, o tenista da Maia ganhou confiança e um ascendente sobre Martinez, que o espanhol não conseguiu contrariar. Apesar do maior equilíbrio no segundo set, Borges nunca baixou o nível de jogo e fechou uma das melhores vitórias da carreira, por 6-2, 6-4.

“Já o conhecia e por isso tinha uma ideia de como jogar contra ele. Ontem, também vi um bocadinho do encontro contra o João Domingues e estou muito feliz porque consegui fazer um bom jogo e manter-me positivo do início ao fim. Entrar a ganhar por 4-0 ajudou, mas depois estava à espera que ele subisse o nível a um certo ponto e consegui manter-me agressivo para fazer as minhas pancadas e felizmente correu bem”, afirmou Borges, após a terceira vitória sobre top 100 – depois de derrotar Roberto Carballes Baena (93.º) e Jordan Thompson (61.º) no Miillennium Estoril Open, há três semanas – que lhe garantiu a subida de mais 20 lugares no ranking ATP.

Elias (313.º) precisou de três sets e mais de duas horas para ultrapassar o difícil Federico Coria (94.º) e obter a sua primeira vitória sobre um top 100 desde Fevereiro de 2018. O tenista da Lourinhã estava bem encaminhado para uma vitória em dois sets, mas o vento que se levantou no Jamor impediu que mantivesse a agressividade inicial e Coria forçou um terceiro set, no qual recuperou de um break de desvantagem, antes de ceder, por 6-4, 4-6 e 6-4. “Podia ter descomplicado um pouco no segundo set (tive um break de vantagem), o vento também veio atrapalhar um pouco as coisas e para quem está no controlo do jogo isso é uma desvantagem. Não foi excelente por causa disso, mas, no geral, foi muito bom”, frisou Elias.

Ao contrário dos compatriotas, Frederico Silva (169.º) competiu no court n.º1, mas desperdiçou a vantagem de um break sobre Facundo Bagnis (109.º) no segundo set. O experiente argentino, ex-55.º mundial, tomou o ascendente do encontro e concluiu, com os parciais de 2-6, 6-4 e 6-2, ao fim de quase duas horas e meia de jogo. “No terceiro set já não consegui voltar a apresentar o mesmo nível. Fui-me um pouco abaixo e comecei a ter algumas dúvidas em relação ao que devia fazer tacticamente”, explicou Silva.

Bagnis, que tem boas memórias de Portugal, pois foi finalista nos challengers de Braga e Lisboa, em semanas consecutivas, em 2019, será o adversário de Borges esta quinta-feira, às 13 horas. De seguida, Sousa defronta o francês Hugo Gaston (168.º) – uma das estrelas do último torneio de Roland Garros, ao eliminar Stan Wawrinka, antes de perder na quarta ronda, em cinco sets, com Dominic Thiem. A fechar a jornada no Centralito, Elias discute a passagem às meias-finais com a jovem estrela espanhola Carlos Alcaraz (114.º).