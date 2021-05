Quarta, na TV: O Grande Kilapy, bastidores de um aeroporto e Birds Are Indie No Ar

CINEMA

Ataque ao Poder

Hollywood, 16h50

Neste thriller de acção de Roland Emmerich, escrito por James Vanderbilt, um grupo paramilitar acede à Casa Branca com o propósito de raptar o Presidente, causando uma crise internacional. Um polícia vê-se envolvido na situação e, agora, além de ter de impedir que o país caia no caos, precisa de se manter vivo para salvar a filha, que está perdida no local. Channing Tatum, Maggie Gyllenhaal, Jamie Foxx, Jason Clarke, James Woods e Richard Jenkins integram o elenco.

O Grande Kilapy

Cinemundo, 21h10

Angola, anos 1960/70. Joãozinho é um jovem negro que leva a vida com uma leveza fora do comum, tendo em conta o racismo que o rodeia. Um dia, decide desviar fundos do Banco Nacional Angolano, onde trabalha, e distribuí-los pelos colegas de um grupo de militantes pela libertação de Angola. Tudo lhe corre de feição até ser apanhado pela polícia. Com realização de Zézé Gamboa, o filme inspira-se na verdadeira história de um homem que o realizador conheceu. As interpretações estão entregues a Lázaro Ramos, Pedro Hossi, João Lagarto, Hermila Guedes, Patrícia Bull, Sílvia Rizzo, São José Correia e Antônio Pitanga, entre outros.

O Adeus à Noite

TVCine Edition, 22h

Uma história dramática realizada por André Téchiné, com Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra e Stéphane Bak nos papéis principais. Depois de anos a viver na Argélia, a francesa Muriel regressa ao seu país para se dedicar à criação de cavalos. Quando o neto a vai visitar, ela não cabe em si de felicidade. Mas Muriel sente-o diferente. Acaba por descobrir que o rapaz se associou a islamitas radicais e que planeia juntar-se a um grupo terrorista.

Quem Somos Agora

TVCine Emotion, 22h50

A quarta longa-metragem de Matthew Newton (realização e argumento) é um filme dramático que cruza as vidas complicadas de duas mulheres: Beth (Julianne Nicholson), ex-presidiária que, depois de cumprir dez anos por homicídio, tem como único objectivo recuperar a custódia do filho; e Jess (Emma Roberts), jovem advogada, tão brilhante quanto idealista, que vai ser a aliada de Beth no processo.

MÚSICA

No Ar

RTP2, 23h47

Os Birds Are Indie são os convidados deste episódio do programa que põe a música portuguesa No Ar, gravado no Porto e timbrado pela Antena 3. Em 2020, ano em que celebrou o décimo aniversário, a banda de Coimbra renovou o seu espólio de canções happy/sad-pop com Migrations, o álbum que veio suceder a Local Affairs.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, responde às perguntas do jornalista Vítor Gonçalves acerca de questões como “o negócio do SIRESP, o 5G e as mudanças na empresa”, anuncia a RTP. Repete às 2h16, no primeiro canal.

DOCUMENTÁRIOS

A História da Penicilina

RTP2, 11h11

Estreia. Realizado por Wilfried Hauke, documenta o percurso do fármaco que revolucionou a medicina, desde a descoberta de Alexander Fleming, há mais de 90 anos – um “milagre” que viria a erradicar todo um conjunto de doenças –, ao volte-face (previsto por Fleming) provocado pela produção em larga escala e pela utilização excessiva do antibiótico: a resistência de uma enorme e crescente percentagem de bactérias.

The Airport

Discovery, 21h

Estreia de uma série documental que vai aos bastidores do Aeroporto Frédéric Chopin de Varsóvia, o mais movimentado da Polónia, para dar conta das tarefas e desafios diários do pessoal que lá trabalha, entrando em áreas vedadas ao olhar público.

SÉRIE

Quem Matou Sara?

Netflix, streaming

Estreia da segunda temporada do thriller mexicano criado por José Ignacio Valenzuela. Suspense e mistério rodeiam a história de um homem condenado pelo homicídio da irmã. Quando sai da prisão, tenta provar a sua inocência e vingar-se de quem o incriminou, acabando por desenterrar informações inesperadas.