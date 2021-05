Paulo Flores e Angola: “Libertar o pensamento será a verdadeira independência”

Anunciado em meados de 2020 e finalmente editado este mês, o disco In-dependência, de Paulo Flores, vai ser apresentado ao vivo no Coliseu dos Recreios de Lisboa, esta sexta-feira, às 20h. É um disco no qual o cantor e compositor angolano quis assinalar o 45.º aniversário da independência de Angola, celebrado em 11 de Novembro de 2020. E esteve para se chamar Heróis da foto, canção com que abre o disco, até que Paulo viu a capa e mudou de ideias: “Quando vi o jogo de palavras feito na capa [com o “IN” em destaque, por cima da palavra “dependência”], aquilo deixou-me na dúvida. Mas prefiro que seja só na capa. E na música, claro, com as dependências da nossa independência.”