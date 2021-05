Correspondências não correspondidas

A estreia português de Orphea poderia parecer uma bizarria inexplicável se não se desse o caso de Portugal ter o peculiar privilégio de ver em estreia filmes que na maior parte dos países se ficam pelo circuito de festivais. Ainda por cima, trata-se da mais recente realização de um dos cineastas europeus mais importantes do pós-Segunda Guerra Mundial, o alemão Alexander Kluge, cuja obra apenas tem chegado a Portugal esporadicamente, em ciclos temáticos, festivais ou sessões especiais. Orphea teve estreia na Berlinale de 2020, e passou também pelo LEFFEST do ano passado: é uma variação lúdica e inclassificável sobre o mito de Orfeu e Eurídice, mais próxima da vídeo-arte contemporânea do que do cinema “tradicional”, cruzando o universo de Kluge com o do artista multimedia filipino Khavn de la Cruz.