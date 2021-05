Comissão Europeia propõe quatro níveis de risco para a inteligência artificial

A Comissão Europeia avançou com uma proposta de legislação para regular a inteligência artificial com base no risco. Programas que manipulam o comportamento humano devem ser barrados; e sistemas em áreas de alto risco (como a saúde e a educação) têm de respeitar regras rígidas. O tema está em debate esta quinta-feira na Universidade Católica Portuguesa.