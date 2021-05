Mais de 6000 milhões de euros em estragos do furacão Sandy atribuídos a alterações climáticas

Em 2012, o furacão Sandy atingiu a costa Nordeste dos Estados Unidos e provocou estragos estimados num total de 62.700 milhões de dólares (51.350 milhões de euros). Agora, pela primeira vez, investigadores dos Estados Unidos e da Alemanha quantificaram os custos dos danos do furacão atribuídos “apenas” às alterações climáticas de origem humana. Num artigo publicado esta terça-feira na revista científica Nature Communications, revelam que se estima que 8100 milhões de dólares (6550 milhões de euros) dos estragos do Sandy terão sido causados pelas alterações climáticas de origem humana – isto é, 13% de todo o prejuízo.

Sabe-se que a subida do nível do mar amplifica os impactos das tempestades costeiras, por exemplo, através de inundações. Também se tem o conhecimento de que o aumento do nível do mar é uma consequência das alterações climáticas de origem humana. Contudo, ter valores monetários do impacto das alterações climáticas no nível do mar e deste nos estragos provocados por tempestades não é assim tão fácil.

Para calcular o peso da subida do nível do mar causada pelos humanos, Benjamin H. Strauss (da organização Climate Central, nos EUA) e a restante equipa usaram modelos de hidrodinâmica para simular o efeito de vários níveis do mar e o seu impacto nas inundações no furacão Sandy. Ao mesmo tempo, teve-se em conta quais eram os factores naturais ao nível do aquecimento dos oceanos e da subsidência (ou afundamento) do solo.

Observou-se que, na área de Nova Iorque, o aquecimento causado pelos humanos fez aumentar os níveis do mar cerca de dez centímetros relativamente ao início do século XX, destaca a equipa num comunicado sobre o trabalho.

Modelos de risco também foram usados para se estimar qual o valor em dólares dos danos causados pelas alterações climáticas de origem humana no furacão Sandy. O peso dos estragos provocados pela subida do nível do mar de origem humana foi então estimado em 8100 milhões de dólares. Calculou-se ainda que 71 mil pessoas e 36 mil alojamentos terão sido expostos às inundações do furacão devido a alterações climáticas antropogénicas – sem elas essas pessoas poderiam ter ficado livres das inundações.

“Este estudo é o primeiro a isolar os efeitos da subida do nível do mar causada pelos humanos durante uma tempestade costeira e a pôr um valor monetário nos estragos adicionais nas inundações”, afirma no comunicado Philip Orton, investigador do Instituto de Tecnologia Stevens, nos Estados Unidos, e um dos autores do artigo científico.

A equipa considera que a quantificação monetária dos estragos de um furacão devido a factores de origem humana pode ajudar a alertar para a urgência de se lutar contra estas alterações climáticas. Por isso, em futuros estudos, este grupo pretende aplicar a abordagem agora usada para estimar o peso das alterações climáticas noutras regiões, como no golfo do México.