Covid-19: quase 90% das pessoas entre os 65 e os 79 anos já receberam uma dose da vacina

No total, 32% da população já recebeu a primeira dose de uma das vacinas contra a covid-19 e 14% tem o esquema vacinal completo, segundo dados até ao passado domingo.

Cerca de 89% das pessoas entre os 65 e os 79 anos em Portugal já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 e cerca de 23% têm já a vacinação completa. No grupo etário dos maiores de 80 anos, a percentagem de pessoas que já receberam uma dose da vacina sobe para 95% e a daqueles que já estão totalmente vacinados para 89%, segundo o relatório semanal de vacinação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira.

No total, 32% da população já recebeu a primeira dose de uma das vacinas contra a covid-19 e 14% tem o esquema vacinal completo, segundo dados até ao passado domingo. Significa isto que 3.223.964 pessoas foram já vacinadas com uma dose em Portugal (mais 285.024 do que na semana anterior) e 1.437.436 têm a vacinação completa (mais 302.716).