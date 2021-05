Covid-19 em Portugal: mais duas mortes e 386 novos casos

Há ainda 233 pessoas hospitalizadas em Portugal, menos 13 do que no dia anterior, das quais 66 se encontram nos cuidados intensivos, menos seis.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais duas mortes e 386 infecções pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicado nesta terça-feira.

No total, há ainda 233 doentes hospitalizados em Portugal, menos 13 do que no dia anterior, dos quais 66 estão em unidades de cuidados intensivos, menos seis do que na véspera.

Há, também, mais 568 pessoas recuperadas nesta terça-feira, num total de 803.759. Foi registada uma morte na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra nos Açores. As duas vítimas eram homens, um com idade entre os 30 e 39 anos e outro entre os 40 e 49 anos.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 842.767 casos confirmados e 17.011 vítimas mortais. Há 21.997 casos activos de infecção, menos 184 do que no dia anterior, e 18.376 contactos em vigilância pelas autoridades, menos 129 do que no último balanço.

A matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t) — é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

Segundo a última actualização, o país encontra-se no eixo vertical, com subidas dos dois indicadores. O índice de transmissibilidade, R(t), fixa-se no 1, a nível nacional, e nos 0,99 no continente. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes é de 50,5 casos a nível nacional e 47,5 no continente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi, pelo segundo dia consecutivo, onde se registaram mais novos casos, 175, e contabilizou também uma morte esta terça-feira. Segue-se o Norte com 131 infecções, o Centro com 20, o Alentejo com 12, e o Algarve com dez. A Madeira soma mais nove casos e na Região Autónoma dos Açores, onde foi também registada uma morte, foram detectadas 29 infecções.

Segundo o relatório da DGS, já morreram de covid-19 8937 homens e 8074 mulheres, sendo que 11.182 tinham idades acima dos 80 anos, o que corresponde a cerca de 65,7% do total.