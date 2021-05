Contratos públicos: PJ faz buscas na Câmara de Torres Vedras

A Polícia Judiciária (PJ) está, esta terça-feira, a efectuar buscas na Câmara de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, no âmbito de três processos de contratação pública, confirmou à agência Lusa fonte oficial do município e confirmou o PÚBLICO junto de fonte policial.

Segundo a Lusa, os contractos em causa envolvem dois prestadores de serviços, uma empresa, um particular, e uma associação.

Sabe-se que em Março, numa sessão da câmara municipal, foram levantadas várias questões relacionadas com os contractos da autarquia.

Aliás, foi na sequência de algumas suspeitas que o presidente da câmara, Carlos Bernardes, retirou a confiança política à vereadora socialista Cláudia Horta Ferreira, que detinha, entre os outros, os pelouros da administração municipal e modernização administrativa.

Em causa estava um alegado conflito de interesses por causa de obras na habitação da vereadora que tinham o mesmo subempreiteiro de uma obra municipal próxima à casa da vereadora, segundo noticiou o Jornal de Mafra.

De acordo com o mesmo jornal, numa sessão da câmara, onde foi Marco Claudino, o vereador da coligação Juntos Somos Mais Fortes (PPD/PSD/CDS-PP), que levantou esta questão, Cláudia Horta Ferreira, que recorreu a um discurso escrito, para fazer a “defesa da honra”, revelou que Carlos Bernardes a chamou para uma reunião onde também esteve o vereador Hugo Lucas.

Segundo a vereadora, no inicio dessa reunião, o presidente pediu para desligar os telemóveis porque “podia estar a ser escutados” e foi aí que soube que se “passava algo muito grave” com a sua casa, factos que disse ter negado.

Na mesma sessão da Câmara, Marco Claudino, além de se ter referido ao caso de Cláudia Ferreira, terá aproveitado para lembrar que havia mais situações que deviam ser averiguadas, nomeadamente a alegada existência de contractos da câmara com a nora da vereadora Laura Rodrigues e com a sogra da vereadora Ana Umbelino.

Carlos Bernardes não terá respondido às questões colocadas pelos vereadores nem proferido qualquer comentário sobre estes assuntos até ao fim da sessão.

No dia 3 de Maio, Carlos Bernardes foi encontrado morto em casa, na freguesia do Turcifal. As autoridades adiantaram que o óbito poderia “estar relacionado com um golpe de objecto cortante no pescoço”, mas que não apresentava quaisquer indícios de crime.