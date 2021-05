PSD pede acesso a despacho do MAI a concordar com festejos do Sporting

Sociais-democratas querem aceder a documentação do Ministério da Administração Interna sobre as celebrações do clube de futebol.

A bancada parlamentar do PSD pede o acesso a toda a documentação “existente e emanada” do Ministério da Administração Interna relacionada com os festejos do Sporting, que decorreram em Lisboa há uma semana.

Num requerimento divulgado esta terça-feira, os deputados referem notícias que dão conta de um despacho do ministro da Administração Interna a “concordar com o plano de festejos” dos adeptos do clube em contraste com um parecer da Direcção Nacional da PSP também enviado para o gabinete de Eduardo Cabrita.

Lembrando a “polémica que entretanto se instalou à volta destes acontecimentos e a posterior ausência de assunção de responsabilidades políticas quanto às decisões tomadas”, o PSD refere que o director nacional da PSP “terá enviado um ofício ao gabinete do senhor ministro da Administração Interna, no sentido de impedir o expectável cortejo dos autocarros do Sporting até à Praça do Marquês de Pombal, propondo um plano alternativo aos festejos previstos”.

Com o objectivo de “apurar todos os factos” sobre os polémicos festejos em torno da vitória do campeonato de futebol, que juntaram milhares de pessoas, os deputados pedem em particular “o referido despacho dirigido à direcção nacional da PSP, através do qual terão sido dadas orientações superiores em sentido inverso ao plano proposto por aquela força de segurança relativamente aos festejos e ao cortejo dos autocarros do Sporting após o jogo”.