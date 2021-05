Moreira acusa Rio de adoptar estilo boçal para esconder insucessos

Na primeira entrevista após saber que vai ser mesmo julgado por prevaricação, incorrendo em perda de mandato, o autarca do Porto reagiu aos atarques que o líder do PSD lhe fez na apresentação da candidatura de Vladimiro Feliz.

Rui Moreira desferiu esta noite um duro ataque a Rui Rio, acusando o líder do PSD de ter adoptado um estilo de boçalidade que o autarca independente disse desconhecer até agora. Entrevistado esta noite na RTP 2, horas depois de saber que será mesmo julgado por prevaricação, com o Ministério Público a pedir também a perda de mandato, no âmbito do caso Selminho, o presidente da Câmara do Porto reagiu às palavras de Rui Rio que, na sexta-feira, na apresentação da candidatura de Vladimiro Feliz à presidência da autarquia pelo PSD, proferiu elogios ao social-democrata que Rui Moreira ouviu como insultos.