Marcelo na Guiné: “Somos protagonistas temporários de uma história que nos ultrapassa”

Sissoco Embaló diz que a visita do Presidente português é mais importante do que a de Joe Biden e entregou-lhe a medalha de Amílcar Cabral. Mas foi ao povo guineense que Marcelo agradeceu.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a medalha de Amílcar Cabral – “a condecoração das condecorações”, como lhe chamou – das mãos de Sissoco Embaló, mas foi ao povo da Guiné-Bissau que dirigiu os agradecimentos, em nome do povo português. “Ontem, ao chegar aqui, senti que já me estavam a dar a medalha, ainda sem saber que a ia receber”, afirmou, acrescentando que era “uma medalha dada aos portugueses pelo povo guineense” em nome de “uma amizade antiga, sincera e nalguns casos apaixonada”.

Os afectos foram o golpe de asa com que sobrevoou as críticas quanto ao momento desta primeira visita oficial de um Presidente da República português ao fim de 31 anos, feitas por quem acha que a visita é “inoportuna” e que apenas vais “respaldar” a legitimidade internacional de Sissoco Embaló – e são muitas as vozes.

“Somos protagonistas temporários de uma história que nos ultrapassa”, proclamou Marcelo, apontando para além da conjuntura. Recuou ao tempo do Presidente Nino Vieira, altura em que Marcelo e Sissoco se conheceram, muito antes de chegarem às actuais funções: “Hoje muita coisa mudou, transitoriamente eu sou Presidente de Portugal e V. Exa. Presidente da Guiné-Bissau”, sublinhou.

Antes, o chefe de Estado guineense tinha agradecido ao povo português o “caloroso acolhimento” que recebeu quando veio a Portugal, em Outubro, e enalteceu a visita do homólogo português ao fim de um “período longo”.

“A visita de um Presidente português é mais importante que a de qualquer outro Presidente, é mais importante que a visita de Joe Biden”, sublinhou Sissoco Embaló. Isto já depois de convidar os investidores portugueses a “aproveitar as oportunidades de negócio” no país e de apelar “a todos os intervenientes” a “fazerem a sua parte nesta parceria estratégica”.

O Presidente guineense voltou a acenar com a vontade de ser candidato à presidência da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), mas Marcelo respondeu ao lado. Embora tenha considerado ser importante um representante da família da Língua Portuguesa alcançar a liderança daquela importante organização regional, lembrou que o Presidente cabo-verdiano está a terminar o mandato da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), quase sugerindo que seria ele o candidato natural do espaço lusófono.