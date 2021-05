Manifestações e ausências ensombram visita de Marcelo à Guiné-Bissau

São pouco mais de 24 horas, mas a visita oficial do Presidente da República portuguesa à Guiné-Bissau está a decorrer sob o signo da polémica. De um lado, os ex-combatentes guineenses que serviram o exército português durante a guerra colonial prometeram estar na rua a acompanhar a visita de Marcelo Rebelo de Sousa para lhe entregar o seu caderno reivindicativo. Por outro, o maior partido da oposição, o PAIGC, já anunciou a sua ausência no encontro do chefe de Estado português com os líderes parlamentares.