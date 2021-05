Decisão instrutória foi conhecida esta tarde. O Tribunal de Instrução Criminal do Porto dispensou os intervenientes de assistir presencialmente à leitura do despacho de pronúncia.

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, vai ser julgado no âmbito do processo Selminho (a imobiliária da sua família) em que o Ministério Público (MP) pediu a perda do mandato do autarca independente.