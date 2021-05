Guiné-Bissau: Marcelo saudado ao longo de oito quilómetros durante duas horas

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou na noite de segunda-feira a Bissau, vindo de Cabo Verde, para a sua primeira visita oficial à Guiné-Bissau, onde estará até ao fim do dia de terça-feira, com um programa intenso. Mais de 30 anos depois, um Chefe de Estado de Portugal voltou a visitar aquele país. "É uma eternidade”, comentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado viajou a partir de Cabo Verde num avião da Força Aérea Portuguesa que chegou ao Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira pelas 20h locais (21h em Lisboa), com mais de uma hora e meia de atraso em relação ao previsto. Depois de deixar o aeroporto, durante duas horas, Marcelo foi saudado por uma multidão ao longo de oito quilómetros.

O Presidente tinha a ministra de Estado, dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidades da Guiné-Bissau, Suzi Barbosa, à sua espera e os dois caminharam lado a lado até uma sala do aeroporto, rodeados por repórteres de imagem.

Durante o percurso, Suzi Barbosa referiu que “passaram 31 anos sem vir um chefe de Estado” à Guiné-Bissau em visita oficial — o último foi Mário Soares, em 1989 — e considerou que “é muito, é demasiado para países tão próximos”. Marcelo completou: "É uma eternidade. É quase o dobro da idade do meu neto mais velho”. Por sua vez, Suzi Barbosa observou: “São os anos que eu estive na Europa, sabe, 30 anos”.

Segundo o chefe de Estado português, no entanto, “não se perdeu o essencial, que é a amizade entre os povos”. No entender de Suzi Barbosa, “até aumentou”, e Marcelo Rebelo de Sousa concordou. “Mas com uma presidência como a sua, é normal. A sua simpatia ajuda bastante”, disse-lhe a ministra guineense. “Vamos ver, vamos ver”, respondeu o Presidente português.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha também à sua espera no aeroporto embaixadores de países da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em Bissau.

Em Outubro de 2020, o Presidente português recebeu em Lisboa o seu homólogo da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, também em visita oficial.

O programa desta visita oficial concentra-se na terça-feira, com uma série de encontros institucionais, a começar pelo seu homólogo, Umaro Sissoco Embaló, que o receberá no Palácio da Presidência, em Bissau, para um encontro seguido de declarações à imprensa e de um almoço.

Marcelo Rebelo de Sousa irá ainda reunir-se com o presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá, e líderes das bancadas parlamentares, e com o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, no Palácio do Governo, em Bissau.

Durante a tarde, irá prestar homenagem aos antigos combatentes portugueses da guerra colonial sepultados no cemitério de Bissau.