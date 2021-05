Agora, todos somos modelos: a diversidade na moda já vai além da cor da pele, medidas ou idade

Numa manhã de Abril, à hora do pequeno-almoço na costa este dos Estados Unidos, o estilista da Gucci Alessandro Michele conversava com jornalistas através do Zoom, após apresentar a sua nova colecção com um filme extravagante, Gucci Aria, no site da marca italiana. A curta-metragem, realizada num cenário de clube nocturno, mostra um mash-up da história da marca e das suas provocações contemporâneas através de um desfile, ambientado por uma banda sonora que celebra a sua influente posição na cultura popular. As canções Gucci Gang, Green Gucci Suit e Gucci Flip Flops acompanharam os modelos enquanto caminhavam.